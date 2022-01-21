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Пятница, 21 января 2022, 13:07 мск

Новости Тюмень

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Защищать тюменский бизнес вместо ресторатора будет юрист

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов согласовал на пост тюменского бизнес-омбудсмена Павла Менщикова. Об этом сообщает сайт г-на Титова. Кандидатура нового тюменского чиновника была предложена губернатором региона Александром Моором.

Согласно официальной справке, Павел Меньщиков окончил Тюменский госуниверситет и работал в юридических компаниях. В структуре института уполномоченных года он работает с 2014 года.

До него пост занимала ресторатор Лариса Невидайло.

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»

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