Защищать тюменский бизнес вместо ресторатора будет юрист

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов согласовал на пост тюменского бизнес-омбудсмена Павла Менщикова. Об этом сообщает сайт г-на Титова. Кандидатура нового тюменского чиновника была предложена губернатором региона Александром Моором.

Согласно официальной справке, Павел Меньщиков окончил Тюменский госуниверситет и работал в юридических компаниях. В структуре института уполномоченных года он работает с 2014 года.

До него пост занимала ресторатор Лариса Невидайло.

Тюмень, Наталья Ефремова

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