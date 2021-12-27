Тюменские власти игнорируют флешмоб рестораторов #МоорОткрой

Тюменские власти игнорируют флешмоб сотрудников кафе и баров, которые просят губернатора Александра Моора снять запрет на работу заведений с 23:00 до 6:00.

«К сожалению, единственная реакция, которую мы получили – от журналистов. От чиновников никто на нас не выходил, – рассказала «Новому Дню» управляющая баром «Мохито» Ирина Белышева. – Мы все надеемся, что после 31 декабря ограничения все-таки снимут и хотя бы в новогодние праздники нам дадут поработать».

Ранее на своей страничке в Instagram Ирина опубликовала фото с хэштегом #МоорОткрой и видео, на котором читает стихи собственного сочинения:

Сколько хочется мне написать, жаль не будет от этого толку.

Нам придётся продолжить играть, но в победу не верим нисколько.

Дорогое вы наше правительство, объясните простому жителю – как так?

Вирус за баром плодится, а в маршрутках о нем и не слышали?

Почему люди заболевают исключительно после полуночи?

В 6 утра, как ни в чем не бывало, все здоровые чешут по улице.

Почему мне и моей команде, всем коллегам из этого города

Надо думать, на что выживать и как сохранить все, что дорого?

Почему нам приходится чувствовать, будто делаем что-то ужасное?

Хотя мы дарим людям эмоции, мы хотим, чтобы все были счастливы.

К флешмобу присоединились и другие «ночные» заведения Тюмени: бар Shelby, кафе «Ольга», караоке-клубы «Шаляпин», и «Артишок», кафе Botticelli и т.д.

Крупный ресторанный бизнес пока молчит или аккуратно избегает разговоров на тему ограничений. «Я на съезде «Деловой России», мне неудобно говорить, позвоните завтра», – сказала «Новому Дню» бывший бизнес-омбудсмен, основатель холдинга «Максим» Лариса Невидайло.

Губернатор Александр Моор во время «прямой линии» 21 декабря, дал понять, что ничего менять не хочет, поскольку действующие ограничительные меры показали свою эффективность.

Между тем, работники баров не понимают, зачем они организовывали вакцинацию сотрудников, если все равно не могут работать.

«Мы не понимаем, почему в соседних регионах с более низким уровнем вакцинации (в ТО более 80% привитых граждан) разрешили работу заведений ночью. Почему торговые центры открываются в канун Нового года и собирают внутри тысячи людей и это безопасно, а в баре люди рискуют своей жизнью и здоровьем», – написала Ирина Белышева.

По ее словам, у людей, принимающих решения о введении ограничений, нет понимания того, что полгода без возможности заработать – это крах.

«Мы готовы соблюдать все меры предосторожности, работать по QR-кодам. Мы просим дать нам возможность сохранить дело, которое любим всем сердцем», – резюмирует девушка.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2021, РИА «Новый День»