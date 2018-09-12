Губернатор Моор дал пост самому известному тюменскому ресторатору

Новый губернатор Тюменской области переназначил Ларису Невидайло на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. Свои обязанности она продолжит исполнять в течение ближайших пяти лет. Кандидатура Невидайло также согласована бизнес омбудсменом при президенте России. Напомним, Лариса Невидайло уже отработала уполномоченным пять лет, она известный тюменский предприниматель – владелец кофеен и ресторанов сети «Максим», получающих десятки миллионов рублей по госконтрактам от бюджетных организаций и областного правительства.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.09.18

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