Пассажиров в аэропорту Рощино кормили пирожными без сроков годности

В кофейне «Максим» в аэропорту Рощино нашли нарушения. В том числе пирожные и напитки в витрине не были промаркированы информацией о сроках годности, несвежие изделия хранились вместе с годными, а у сотрудников при себе не было медкнижек.

Нарушения выявила тюменская транспортная прокуратура. Кофейня располагается на первом этаже аэропорта. «Директору ООО «РК «Максим» внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, а шеф-повар привлечен к дисциплинарной ответственности», – рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

В отношении компании возбуждены дела об административных правонарушениях: по статье 6.6 – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения и части 2 ст. 14.43 – нарушение продавцом требований технических регламентов к продукции.

Компанию привлекли к административной ответственности.

Отметим, кофейня «Максим» – это известная сеть ресторанов, основала которую бизнес-омбудсмен Тюменской области Лариса Невидайло. По франшизе кофейня работает даже в соседнем ЯНАО. Рестораны этого холдинга традиционно привлекают много внимания: они не только пользуются популярностью у населения, но и являются объектом проверок и внимания общественников. Агентство «Новый День» рассказывало в ноябре 2018 года, что член штаба ОНФ Александр Шемякин обратился к губернатору Александру Моору и первому замгубернатора Наталье Шевчик с просьбой проверить рестораны Невидайло на участие в «коррупционных схемах». По его версии, точки общепита получали городские площади в аренду по слишком низкой цене. Власти Тюменской области тогда ответили, что в городе просто не нашлось других желающих занять эти помещения.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.01.19

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