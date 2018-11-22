Тюменского бизнес-омбудсмена обвинили в оскорблении чувств верующих

Тюменский общественник Юрий Рябцев обратился в следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело в отношении областного бизнес-омбудсмена Ларисы Невидайло. Поводом послужил тот факт, что одно из кафе г-жи Невидайло изготовило пирожные с портретами членов царской семьи – святых новомучеников Николая Александровича, Александры Федоровны, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и Алексея Романовых.

Десерты были представлены на фестивале «Большой десертный бал» в Тюмени. По мнению Рябцева, омбудсмен поместила портреты на кулинарные изделия из корыстных побуждений и оскорбила чувства верующих.

«Архиерейский Собор РПЦ канонизировал последнего российского императора и его семью и причислил их к лику святых. Действия Невидайло свидетельствуют о явном неуважении к обществу и противоречат правилам православного христианского исповедания веры, почитания образов святых Божьих», – считает общественник.

Пользуясь случаем, он также сообщает следователям, что Лариса Невидайло является собственником ряда компаний, но при этом занимает государственную должность уполномоченного по защите прав предпринимателей и получает зарплату из областного бюджета.

«Прошу возбудить уголовное дело в отношении Невидайло по ч.1 ст. 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), а также провести уголовно-процессуальную проверку на установление фактов нарушения Ларисой Невидайло требований закона «О государственной гражданской службе РФ», по результатам которой принять решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями)», – говорится в заявлении Юрия Рябцева.

Фото – страница V Тюменского Гастрономического Фестиваля ВКонтакте

Тюмень, служба информации

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