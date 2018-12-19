Омбудсмен Невидайло исключена из общественного совета федеральной структуры

Тюменский омбудсмен, председатель отделения «Деловой России» Лариса Невидайло исключена из Общественного совета при Управлении Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области. Состав совета УФАС был изменен 13 декабря. Невидайло вышла из него по собственному желанию.

«На заседании Общественного совета отмечено, что каких-либо нарушений при участии Невидайло в составе и работе Совета не имеется, и ее решение о выходе связано с личными обстоятельствами, – сообщили в УФАС. – В состав Общественного совета включены Матаев С. В., заместитель председателя Совета Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата», и Попелушко А. П., заместитель председателя правления Союза «Региональное объединение работодателей Тюменской области».

По словам общественника Юрия Рябцева, таким образом руководство УФАС решило прекратить многолетнее нарушения закона. В конце ноября он заявление в прокуратуру, в котором сообщил, что Лариса Невидайло является Уполномоченным по защите прав предпринимателей. Она занимает госдолжность, поэтому не имеет права входить в общественные советы. Рябцев попросил провести проверку по данному факту. Он также заявил, что Лариса Невидайло, как и руководитель тюменского УФАС Игорь Веретенников должны лишиться всех своих должностей.

«Веретеников много лет нарушал закон и сейчас поступил незаконно, так как состав ОС был менее 11 человек. Невидайло вышла, УФАС обязано объявить дополнительный набор, в котором участвуют желающие. А Веретеников включил самовольно двоих. Это нарушение, по которому прокуратура внесет представление», – резюмировал общественник.

Тюмень, служба информации

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