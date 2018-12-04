В Тюмени уволен «главный по культуре», сдававший государственную собственность в аренду за бесценок

Увольнение директора департамента культуры Тюменской области Виктора Новокаускаса могло быть связано со скандалом вокруг многолетней сдачи за бесценок в аренду государственной недвижимости ресторанному холдингу «Максим». Об этом «Новому дню» рассказал председатель общественной организации «Народный контроль» Александр Шемякин.

По словам Шемякина, все отставки руководителей департамента культуры последних лет были связаны со скандалами, в том числе коррупционной направленности. У предшественников Новокаускаса (Евгения Негинского и Юлии Шакурской) это были ремонт ДК «Нефтяник» практически за двойную цену и вынос картин из коллекции музея ИЗО, одна из которых впоследствии была подарена губернатору Ямала Дмитрию Кобылкину.

Для Новокаускаса таким скандалом могла стать история со сдачей в течение пяти лет в аренду ресторанам холдинга «Максим» площадей в областной Филармонии и в Драмтеатре. Арендатором выступало находящееся в ведении департамента культуры Тюменское концертно-театральное объединение. Собственник ООО «Максим рестораны» – бизнес-омбудсмен в Тюменской области Лариса Невидайло.

Цена аренды, по подсчетам общественника, была занижена в четыре-семь раз по отношению к среднерыночной, ущерб областному бюджету мог составить 15-20 миллионов рублей. Осенью Шемякин направлял письма губернатору Александру Моору и первому заместителю губернатора Наталье Шевчик с просьбой разобраться в потенциально коррупционной схеме.

«Новый день» направлял запрос в правительство региона с просьбой прокомментировать ситуацию. Чиновники ответили, что желающих занять площади в центре города, кроме холдинга «Максим», на момент заключения договора аренды не нашлось.

Приказ об увольнении Виктора Новокаускаса появился на сайте правительства Тюменской области в понедельник, 3 декабря. Пресс-секретарь губернатора Андрей Осипов отказался комментировать увольнение, отметив только, что его причиной стало «поступившее от государственного служащего заявление об увольнении по собственному желанию».

Тюмень, Служба информации

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