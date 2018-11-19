Лариса Долина спела в ресторане тюменского омбудсмена (ФОТО)

Певица Лариса Долина, давшая концерт в Тюмени, ужинала в ресторане своей подруги – бизнес-омбудсмена Тюменской области Ларисы Невидайло. Фотографии приятного вечера разместила в своём инстаграме сама ресторатор. Г-жа Невидайло напомнила читателям, что Лариса Долина является крёстной её младшей дочери.

Лариса Долина выступила с концертом в тюменской филармонии 18 ноября. В понедельник, 19 ноября, на сайте областного правительства появилась восторженная рецензия на это событие. Вечер накануне концерта звезда эстрады провела вместе с Ларисой Невидайло в испанском ресторане, принадлежащем холдингу омбудсмена – Máximo. Там она тоже исполнила одну из своих песен.

«Просто стоять с таким человеком на сцене – уже великое счастье. А дружить, искренне, по-простому, по-настоящему – счастье вдвойне. Страшно представить, что уже 20 лет этой дружбе, а открываю величину таланта и глубину души Ларисы каждый раз практически заново. <..> Ты не просто крестная моей дочери, ты действительно жизненный наставник и, как оказалось, вдохновитель на ее творческом пути», – написала Лариса Невидайло на своей странице в соцсети.

фото – инстаграм Ларисы Невидайло

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 19.11.18

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