Замгубернатора Шевчик игнорирует прокурора Владимирова

Заместитель губернатора Наталья Шевчик не будет исполнять представление об устранении нарушений закона, внесенное прокурором Тюменской области. Об этом редакции РИА «Новый День» сообщила заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.

Надзорное ведомство уже дважды требовало от чиновников расторгнуть договор между ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение» и юридической консалтинговой фирмой «Меркурий». За установленный договором процент (гонорар успеха) коммерсанты взялись оказать услуги по возмещению НДС из федерального бюджета. При этом денежные средства (субсидии) имели целевое назначение – они должны были пойти на строительство «ДК «Нефтяник» в Тюмени.

Прокурор Владимир Владимиров в своем представлении не только повторно указал Наталье Шевчик на незаконность такого договора, но потребовал от замгубернатора проведения служебной проверки, итогом которой должно стать привлечение виновных к дисциплинарной ответственности. Однако чиновники проигнорировали требование.

«Новый День» направил запрос на имя заместителя Натальи Шевчик, с просьбой ответить, как исполнено представление об устранении нарушений закона. В поступившем в редакцию ответе, за подписью замдиректора департамента культуры Анны Кривоносовой сказано, что договор, заключенный между театральным объединением и ООО «КА «Меркурий» «не противоречит нормам российского законодательства, оснований для расторжения данного договора нет. «В связи с чем нет и оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности», – пишет в своем ответе Кривоносова.

Оперативно получить комментарий в прокуратуре Тюменской области не удалось, редакции посоветовали направить письменный запрос.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.03.19

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