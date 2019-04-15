Югорский депутат Госдумы стал богаче в девять раз

Доходы депутата от ХМАО, председателя комитета по энергетике Павла Завального (ЕР) выросли больше чем в девять раз. В 2018 году, согласно декларации, он получил почти 150 млн рублей (в 2017 – всего 16,4 млн руб.). Завальный занимает первую позицию в рейтинге самых богатых парламентариев от Югры. При этом практически у всех остальных депутатов доходы упали.

Так, на втором месте коммунист Николай Езерский (представляет Свердловскую область, ХМАО, ЯНАО). Он задекларировал 7 млн рублей (в 2017 году – 19.4 млн рублей). Третья позиция у депутата от Югры Александра Сидорова (ЕР). Он получил 6,2 млн рублей (в 2017 было 8 млн рублей).

На четвертом месте екатеринбуржец Дмитрий Ионин (СР), представляющий в Госдуме кроме Свердловской области Пермский край и Югру. Он получил 5,9 млн рублей (в 2017 – 2,6 млн руб.)

Известный шахматист Анатолий Карпов (Единая Россия), представляющий в Госдуме интересы жителей Тюменской области, ХМАО И ЯНАО задекларировал доход в размере 5,7 млн рублей. В 2017 году он получил 10 млн рублей.

Депутат-единоросс от ХМАО, ЯНАО и Тюменской области Татьяна Гоголева задекларировала 5,1 млн рублей (5,5 млн в 2017 году).

Единоросс Николай Брыкин, представляющий все три региона тюменской «матрешки» отчитался о доходе в 5,3 млн рублей (4,9 млн руб. в 2017 году).

Замыкает список единоросс Владимир Пушкарев (депутата от всех трех регионов тюменской «матрешки») с 4,8 млн рублей (в 2017 году депутат декларировал 4,6 млн рублей).

Ханты-Мансийск, служба информации

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