В Москве загорелся самолет ЮТэйр, пассажиры выбежали на крыло (ВИДЕО)

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» загорелся перед вылетом в Махачкалу из аэропорта Внуково вечером 17 апреля. Пассажиры были уже в салоне когда началось возгорание в двигателе. Однако людей не выпустили наружу, началась паника. Несколько пассажиров самостоятельно открыли аварийный выход и вышли на крыло.

«Люди в панике, лететь не хотят. Самое прекрасное – бортпроводники Utair и весь экипаж хранит хладнокровное молчание. Ничего не рассказывают, улыбаются молча, загадочно. Огонь заметили из-под крыла, когда готовились к взлету. Запах гари в салоне. Стали кричать, бортпроводники игнорировали. Только когда стали очень кричать – самолет повели на стоянку. Сидим ждем ничего не знаем», – написала на свой страничке в соцсетях журналист Ирина Ненина, находившаяся на борту самолета.

Около сорока минут назад людей все-таки эвакуировали из самолета. В настоящее время для них готовят новое воздушное судно. Оно должно вылететь в 18.20 по московскому времени. В самом «ЮТэйр» ситуацию назвали штатной.

«На рейсе Москва-Махачкала срыв потока воздуха спровоцировал выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя на взлетной полосе. Ситуация штатная, самолет полностью исправен, пассажирам ничто не угрожало. Но несколько пассажиров открыли аварийный выход и вышли на правое крыло. Затем по просьбе экипажа вернулись в салон. Авиакомпания выполнит рейс на другом самолете согласно правилам», – сообщили «Новому Дню» в авиакомпании.

В московском межрегиональном СУ на транспорте СКР агентству заявили, что проверку по факту ЧП не проводят. Однако отказались объяснить, почему.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 17.04.19

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