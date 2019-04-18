В Югре пьяный подросток угнал автомобиль

В Нижневартовском районе 15-летний подросток угнал автомобиль «ВАЗ 2121». В среду вечером сотрудники полиции задержали угонщика. Юноша пояснил, что хотел покататься, к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Родители угонщика привлечены к административной ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ («Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних»), все материалы направлены для рассмотрения на Комиссию по делам несовершеннолетних, – сообщили в УМВД по ХМАО.

Напомним, 9 апреля тюменский подросток, который опаздывал в школу, решил доехать до образовательного учреждения на машине отца. Он угнал «Ладу» спящего родителя, но уходя от наряда ДПС, врезался в большегруз.

Нижневартовский район, служба информации

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