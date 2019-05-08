На губернатора Комарову пожаловались в ФСБ и прокуратуру

ФСБ, прокуратура, МЧС и ряд других структур сразу после майских праздников будут вынуждены заняться вопросом скандального ФСК «Центр югорского спорта» в Югорске. Заявления в силовые и надзорные ведомства направил бывший депутат местной гордумы Антон Пантин.

В апреле он выяснил, что физкультурно-спортивный комплекс, который строился 12 лет, и который 28 марта 2019 года торжественно открыла губернатор Югры Наталья Комарова, на самом деле не введен в эксплуатацию.

«В ФСК уже активно занимаются взрослые и дети. Но я получил в МФЦ выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. В выписке отсутствуют данные по вводу объекта в эксплуатацию. Особые отметки – сведения о зарегистрированных правах отсутствуют. Это как понимать? На каком мероприятии тогда вы присутствовали, Наталья Владимировна?", – спросил губернатора Антон Пантин. Он записал видеообращение к Комаровой и выложил его у себя в Facebook.

«Вы же женщина, мать, бабушка, в конце концов, как вы позволили допустить такое? Кто ответственный за сложившуюся ситуацию? Кто дал разрешение без ввода в эксплуатацию использовать ФСК? Кто вас позвал на фэйковое торжественное открытие? Кто будет отвечать за жизнь и здоровье детей? Где контролирующие и надзорные органы: прокуратура, МЧС, Роспотребнадзор и другие? Как вы будете дальше жить с этим всем, я не знаю, наверное, как и до этого жили последние 9 лет. К большому сожалению, за этот период Югра серьезно деградировала. Думаю, выражу мнение большинства жителей ХМАО и выражу вам недоверие», – заявил тогда еще депутат гордумы Югорска Пантин.

Он рассказал «Новому Дню», что никакой реакции за две недели от Натальи Комаровой или других представителей власти не поступило. Если не считать его изгнания из думы. Вскоре после того, как появилось видеообращение о ФСК, 30 апреля, дума Югорска досрочно прекратила полномочия Пантина по указанию губернатора.

Жители города активно обсуждают скандал в соцсетях. Многие уверены, что объект опасен.

«Как проходил процесс заливки балок и перекрытий это ужас. Я лично работал на этой стройке. После некачественной заливки раствором, места, где оставалась пустота, просто замазывались. То есть держится эта балка или перекрытие просто на арматуре 12 или 14 диаметра. Особенно это было на 2 и 4 блоке. В любой момент может произойти обрушение. Если произвести строительную экспертизу не заинтересованной организацией, ФСК признают не пригодным и более того опасным», – написал в группе «Подслушано Югорск [ПЮ] ХМАО пользователь с ником Сергей Викторович.

«Знакомый тоже работал там, туда не ногой», – соглашается Елена Анатольевна.

«Новый способ изобрели! Очень удобно! Случись что – а виноватых нет!!! Красота», – резюмирует в Facebook Анна Пьянкова.

Югорск, служба информации

Югорск. Другие новости 08.05.19

У мэра Сургута упали доходы, зато появился дорогой автомобиль. / Жители Югры требуют сослать на Ямал чиновницу, нахамившую людям в соцсетях. / В Пыть-Яхе будут судить главного стоматолога. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»