Заместители губернатора Комаровой показали свои выросшие доходы, земли и квартиры в Италии

Заместители губернатора ХМАО Натальи Комаровой отчитались о доходах за 2018 год. Судя по декларациям, зарплаты югорских чиновников значительно выросли.

Первый замгубератора Геннадий Бухтин задекларировал 10,6 млн рублей (в 2017 году было 7,3 млн рублей). В его собственности по-прежнему две квартиры и два машиноместа. Автомобиля у первого заместителя губернатора ХМАО нет, зато на его супруге числятся Хонда CR-V и БМВ Х4 Х ДРАЙВ 28I. Жена Бухтина получила в 2018 году 25 тыс. рублей. Это значительно меньше 2017 года, когда женщина задекларировала 1,5 млн рублей.

Первый заместитель губернатора Алексей Шипилов получил 10,5 млн рублей, в том числе 800 тыс. рублей от продажи земельного участка и жилого дома. В 2017 году замгубернатора декларировал 7,6 млн рублей. Жена Шипилова получила доход в размере 13 тыс. рублей. На двоих пара владеет маленькой квартирой (60 кв.м.), зато у нее появился автомобиль Тойота Лексус NX200AWD. Раньше машин в семье не числилось.

У Алексея Забозлаева есть автомобиль Ауди Q5 и 8,7 млн рублей (7,1 млн было в 2017 году). У его жены – 2,1 млн рублей. На двои пара владеет квартирой в 99,8 кв.м. Еще одна квартира записана на супругу замгубернатора.

Всеволод Кольцов задекларировал 8 млн рублей (в 2017 году – 5,6 млн рублей). У него есть квартира (68 кв.м.), автостояночное место и Тойота Рав-4. Супруга замгубернатора ездит на Форд Фокус, она получила 1,3 млн рублей.

Андрей Зобницев, который до 13 августа 2018 года был первым замдиректора Департамента по управлению госимуществом ХМАО, получил 4,9 млн рублей. У него более 60 земельных участков, 4 квартиры и Тойота Лэнд Круизер. У жены замгубернатора нет дохода, зато есть Тойота Рав 4, три земельных участка и квартира.

Галина Максимова задекларировала 9,6 млн рублей (в 2017 году – 7,3 млн рублей), в том числе 2,6 млн это пенсия и 1 млн – доход от продажи гаража и легкового автомобиля. Максимова продала «Мицубиси Аутлендер» и купила Infiniti FX37. Собственной квартиры у чиновницы по-прежнему нет.

Юрий Южаков получил 12,4 млн рублей, из них 5,3 млн – доход от продажи квартиры и компенсация за неиспользованный отпуск (в 2017 году было 6,1 млн рублей). У Южакова есть Тойота Ленд Крузер Прадо и Тойота Рав-4. Квартира (148,5 кв.м.) записана на жену, которая задекларировала 79 тыс. рублей.

Глава представительства ХМАО при правительстве РФ и в субъектах РФ Фануза Арсланова отчиталась о доходе в размере 9,5 млн рублей (в 2017 году – 9,3 млн рублей). Список собственности замгубернатора не изменился – на нее записаны земельный участок, дом, квартира, два хозяйственных строения. Муж Арслановой получил 707 тыс. рублей. У него есть два земельных участка, два гаража, дом, хозяйственное строение и автомобили СААБ-9000, Фольксваген Туарег, а также мотовездеход ATV-500H.

Директор Департамента финансов Вера Дюдина задекларировала 8,1 млн рублей (в 2017 году – 6,2 млн рублей). У нее есть дачный участок, два гаража и автомобиль Хендай IX35. Из декларации замгубернатора исчез дом, но добавилась квартира. Теперь их у Дюдиной три общей площадью 300 кв.м.

Новый замгубернатора – директор Департамента экономического развития Николай Милькис получил 3,6 млн рублей. В его собственности земельный участок, дом, квартира и доля в еще одной квартире. В парке Милькиса Тойота Ленд Крузер 200, Мотовездеход CAN-AM Outlender MAX-XT 650-HO и прицеп к легковому автомобилю. На жену замгубернатора записана квартира в Итальянской Республике Бранкалеоне. Также у женщины есть квартира и автомобили Сузуки Гранд Витара и Тойота Лексус ES 250. Годовой доход супруги Милькиса при этом составил всего 68 тыс. рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.05.19

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