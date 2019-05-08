Губернатор Югры демонстрирует стабильность: ее пенсия и доходы почти не растут

Губернатор Югры Наталья Комарова обнародовался свои доходы за 2018 год. Согласно декларации глава округа получила всего лишь 3,1 млн рублей, из них 375 тыс. рублей – пенсия (в 2017 году было 2,7 млн рублей и 370 тыс. рублей соответственно.).

Список собственности чиновницы не изменился, в нем по-прежнему квартира 186 кв. м. и машиноместо. При этом автомобиля Наталья Комарова не имеет.

Стоит отметить, что заместители губернатора показали более высокие доходы. Почти все получают в два-три раза больше, чем шеф.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.05.19

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