В Югре на парковке торгового центра опять убили человека

В Югре совершено очередное убийство на парковке. На этот раз в Советском районе. В ночь с 8 на 9 мая 29-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в районе парковки у торгового комплекса избил 36-летнего знакомого. У очевидцев не получилось отбить пострадавшего у агрессора. В итоге потерпевшего в бессознательном состоянии доставили в больницу, где он через непродолжительное время скончался от полученных телесных повреждений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По ходатайству следователя СКР решением суда обвиняемый заключен под стражу.

Напомним, похожее преступление было совершено в Нижневартовске 30 апреля. На парковке рядом с бизнес-центром, расположенном в ТРЦ «Югра-Молл» произошло ДТП – столкнулись два автомобиля. Между водителями возник конфликт, в ходе которого 26-летний мужчина, избил 51-летнего соперника так, что тот был госпитализирован в тяжелом состоянии с тяжкими телесными повреждениями. Врачи не смогли спасти мужчину, он скончался в больнице.

Советский район, служба информации

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