В Нижневартовске мужчину забили до смерти из-за мелкого ДТП на парковке

В Нижневартовске следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели 51-летнего мужчины рядом с ТРЦ «Югра-Молл».

По данным следствия, вечером 30 апреля на парковке рядом с бизнес-центром, расположенном в ТРЦ «Югра-Молл» в Нижневартовске, произошло ДТП – столкнулись два автомобиля. Между водителями возник конфликт, в ходе которого 26-летний мужчина, избил 51-летнего соперника так, что тот был госпитализирован в тяжелом состоянии с тяжкими телесными повреждениями. Врачи не смогли спасти мужчину, он скончался в больнице.

Было возбуждено уголовное дело, оппонент погибшего был задержан, сначала его обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сейчас действия обвиняемого будут переквалифицированы по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Обвиняемый заключен под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО.

В соцсетях Нижневартовска развернулось бурное обсуждение инцидента. Многие пользователи группы «ЧП [В]Нижневартовске» отмечают, что агрессор – выходец с Кавказа и требуют жесткого наказания для него.

Сайт gorod3466.ru со ссылкой на сына убитого мужчины рассказывает, что конфликт на парковке произошел «из-за обычного ДТП». «Отца убили средь бела дня! Просто ни за что! Произошла рядовая авария на парковке. Папа просто вышел посмотреть, что там произошло. Из машины выскочил гражданин кавказкой национальности и начал избивать моего отца. Мужчина нанес ему минимум 6 ударов, из-за чего тот упал», – цитирует сына погибшего нижневартовский портал.

Нижневартовск, служба информации

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