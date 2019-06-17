В Югре передают в суд дело мужчины, который убил незнакомца из-за ссоры на парковке

В Нижневартовске силовики закончили расследование дела в отношении мужчины, который убил случайного встречного из-за незначительной ссоры на парковке. Речь идет о ЧП, которое случилось 30 апреля 2019 года возле торгового центра «Югра Молл». Инцидент вызвал большой резонанс в городе в связи с особой жестокостью и в связи с тем, что нападавший – выходец одной из республик.

Обвиняемому 26 лет. Его машина на парковке столкнулась с автомобилем 51-летнего вартовчанина. Оба мужчины вышли из авто осмотреть повреждения. После этого молодой мужчина напал на старшего, избив его до критического состояния. Спасти пострадавшего врачи не смогли.

Нападавшего обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Дело занимались сотрудники СКР Югры. Обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Происшествие даже комментировала азербайджанская диаспора в Нижневартовске. «Как говорится: «Нет плохих наций, есть плохие люди». Сила нашей страны в ее единстве, в единстве всех народов, всех конфессий. В кавказском обществе положено проявлять уважение и почтение к людям преклонного возраста, таковы законы и традиции наших народов. Всякого рода преступления, которые происходит в нашей стране, независимо к какой национальной принадлежности относится человек, это не дает нам повода усомниться в братских отношениях наших народов. Наш народ сожалеет о случившемся, и считает, что виновный должен понести наказание по всей строгости закона!», – говорилось в заявлении объединения.

Нижневартовск, служба информации

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