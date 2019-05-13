В Югре полиция изучает ЧП: машина затонула вместе с девушками

В Югорске полиция изучает обстоятельства трагедии на реке Эсс: машина скатилась в реку, в ней утонули две молодые девушки. ЧП произошло вечером 8 мая 2019 года. В автомобиле был также 19-летний юноша, ему удалось спастись. ЧП обсуждали в местных сообществах, там отмечают, что машина принадлежала брату одной из погибших. Автомобиль из реки достали специалисты «Центроспас Югория».

«Автомобиль обнаружили, подняли из воды при помощи крана. Внутри салона обнаружены тела двух девушек, 1998 и 2001 годов рождения», – рассказали в спасательном ведомстве.

Как пояснили в пресс-службе управления МВД ХМАО, автомобиль «Киа» ехал по лесной дороге, потом по какой-то причине скатился в воду. Что предшествовало съезду – устанавливает полиция. «Владельца в автомобиле не было – машина зарегистрирована на третье лицо. За рулем, по предварительной информации, была одна из погибших девушек», – рассказали агентству «Новый День» в полицейском главке.

Там отметили, что проверка длится 10 дней, пока решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела не принято.

В сообществе «ЧП Югорска и Советского района «Вконтакте» есть пост о трагедии. «08.05 вечером компания друзей отдыхала на реке Эсс, что в сторону полигона ТБО в г. Югорск. Выпившая девушка села за руль машины своего брата, рядом посадила его девушку и друга, и направилась в сторону реки. Молодой парень, который сидел на заднем кресле, успел выбраться из тонувшего автомобиля, а вот две девушки так и остались в машине, которая сразу ушла на дно», – говорилось в сообществе.

Похожее ЧП произошло в Ноябрьске в 2018 году. Выпивший юноша сидел за рулем автомобиля, на пассажирском сидении была его девушка. Внезапно машина покатилась в карьер. Юноша выбрался, а девушка нет. Молодого человека осудили – он признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Приговором суда ему назначено наказание – ограничение свободы на 1 год 10 месяцев.

Югорск, служба информации

Югорск. Другие новости 13.05.19

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