Житель Ноябрьска, по вине которого утонула девушка в машине, останется на свободе

В Ноябрьске осудили юношу, по вине которого утонула девушка, запертая в автомобиле. Он не отправится в колонию – ему назначено ограничение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК Ямала.

Трагедия произошла 14 октября 2018 года. Юноша и девушка отдыхали на берегу карьера «Миллионник» в Ноябрьске в автомобиле. Обоим им было 19 лет. Юноша предварительно выпил и был нетрезв. В какой-то момент он снял автомобиль «Лада Приора» с ручного тормоза. Сначала молодой человек удерживал машину на месте с помощью педали тормоза, но в один момент отвлекся. Машина скатилась в карьер. Юноша выбрался из затонувшего автомобиля, а девушка не смогла, она погибла.

Молодой человек признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Приговором суда ему назначено наказание – ограничение свободы на 1 год 10 месяцев.

Ноябрьск, служба информации

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