В Ноябрьске будут судить юношу, из-за которого девушка утонула вместе с машиной

В Ноябрьске закончено расследование уголовного дела по факту гибели девушки в затонувшей машине. ЧП произошло 14 октября 2018 года. Машина скатилась в карьер «Миллионник».

Во вторник, 29 января 2019 года, силовики озвучили итоги расследования трагедии. В следственном управлении СК Ямала подтвердили первоначальную информацию о том, что с девушкой в машине в момент ЧП был юноша. Именно он стал виновником происшествия. «Вечером 19-тилетние юноша и девушка находились в автомобиле на берегу карьера»Миллионник». Юноша был пьян. Он снял автомобиль «Lada Priora» с ручника, после чего ногой стал удерживать педаль тормоза нажатой. В какой-то момент молодой человек отвлекся и отпустил педаль тормоза. Машина скатилась в карьер. Юноше удалось открыть заднюю дверь машины и выбраться, а девушка осталась в автомобиле», – рассказали в пресс-службе СУ СКР Ямала.

Молодой человек несколько раз нырял в поисках автомобиля, но не смог спасти подругу. После чего он побежал к дороге и обратился за помощью к проезжавшим водителям. Ранее сообщалось, что тело девушки из затонувшего автомобиля извлекли спасатели-водолазы, прибывшие на карьер около 20:20.

Юноша признал свою вину в ходе следствия. Его будут судить за причинение смерти по неосторожности.

Ноябрьск, служба информации

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