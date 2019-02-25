Опубликовано оперативное видео с карьера в Ноябрьске, где в машине утонула девушка (ВИДЕО)

Силовики опубликовали видео следственного эксперимента по делу об утоплении автомобиля с девушкой в карьере Ноябрьска. Речь идет о ЧП, которое произошло 14 октября 2018 года. 19-летние юноша и девушка находились в машине на берегу водоема. Внезапно автомобиль скатился в воду и утонул. Юноша выплыл, а девушка нет. Сейчас юношу судят в городском суде Ноябрьска. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

В понедельник, 25 февраля 2019 года, официальный канал следственного комитета России в мессенджере опубликовал видео следственного эксперимента. Для его проведения силовики взяли автомобиль «Лада» 2113 (напомним, в действительности молодые люди сидели в машине «Лада Приора» – прим.ред).

В материалах дела говорится, что юноша был пьян. Он снял автомобиль с ручника, после чего ногой стал удерживать педаль тормоза нажатой. В какой-то момент молодой человек отвлекся и отпустил педаль тормоза. Машина скатилась в карьер. Девушка не выбралась, юноша, которому удалось выбраться из тонущего авто, ее спасти тоже не сумел.

На записи, размещенной СК РФ, видно, что в ходе следственного эксперимента машина даже со снятым ручником не сдвигалась с места. Она покатилась в карьер только тогда, когда ее толкнули. Как суд расценит это несоответствие – пока неясно.

«Два автомобиля участвовали в следственных действиях, и оба этих автомобиля остановил водитель. Причем остановил тогда, когда автомобиль передней частью метра на полтора-два находился в воде. Можете пояснить?", – спросили юношу в суде. Он сказал, что не слышал, как автомобиль погрузился в воду. «Погодные условия были другие, и песок мягче, автомобиль ехал бесшумно, и все вот это было не слышно. Автомобиль заехал в воду, и он был дальше, чем показано на следственном эксперименте», – сообщил молодой человек, которого цитирует издание «Ноябрьск 24». Он отрицательно ответил на вопрос о том, занимались ли они с пассажиркой любовью в момент ЧП.

Более того, юноша в зале суда заявил, что был трезв, хотя в материалах расследования имеется экспертиза, которая подтверждает обратное. По данным издания «Ноябрьск 24», юноша заявил, что выпил лишь бутылку пива. Ранее сообщалось, что в жизни подсудимого уже был такой эпизод, когда машина скатывалась в воду, тогда, к счастью, никто не пострадал. В понедельник, 25 февраля, обвиняемый завил, что то была лужа. «Это был не карьер, это была небольшая лужа, куда может попасть любой автомобиль», – сказал молодой человек.

Ноябрьск, служба информации

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