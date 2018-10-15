В Ноябрьске машина скатилась в карьер, погибла девушка

В Ноябрьске девушка погибла в затонувшем автомобиле. Её тело извлекли специалисты «Ямалспас» в рамках спецоперации. ЧП произошло вечером 14 октября 2018 года. Силовики проводят проверку, но подробностей трагедии пока нет. По предварительным данным, девушка находилась в автомобиле с юношей, когда машина внезапно скатилась в карьер «Миллионник», пишет «Ноябрьск 24».

«Сигнал о том, что на карьере затонула «Лада Приора» с пассажирами, поступил в 19:42. Спасатели прибыли на место в 20:20. Водолазы совершили спуск, достали тело девушки и передали силовикам», – рассказал агентству «Новый День» заведующий сектором аварийно-спасательных работ департамента гражданской защиты Игорь Ускачев.

В следственном управлении СК Ямала добавили, что проводят судебно-медицинскую экспертизу и выясняют обстоятельства трагедии. Решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела пока не принято.

фото – «Ноябрьск 24»

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 13.10.18

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