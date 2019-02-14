Машина юноши из Ноябрьска, в которой утонула девушка, уже скатывалась в воду

В Ноябрьске заслушали свидетелей по делу о затоплении автомобиля с девушкой в карьере «Миллионник». Очередное заседание состоялось в четверг, 14 февраля 2019 года. ЧП произошло летом 2018 года. Юноша и девушка отдыхали в машине на берегу водоема. В какой-то момент автомобиль покатился и упал в воду. Юноша из машины выбрался, а девушка – нет.

Сегодня стало известно, что судимый молодой человек уже попадал в такую ситуацию – его машина уже скатывалась в воду. В салоне была другая девушка, и тогда молодым людям удалось выжить. Как сообщает «Ямал Регион», в ходе судебного разбирательства вскрылись новые обстоятельства уголовного дела.

Ранее уже было известно, что молодой человек был нетрезвым, когда произошло ЧП. В ходе процесса озвучили степень опьянения. «Экспертизу провели спустя два часа после трагедии. Она показала 72 сотых грамма на литр. Это соответствует легкой степени опьянения», – сообщает телеканал.

Также в суде были озвучены показания эксперта-автомеханика. Он рассказал, что замки на дверях автомобиля при осмотре были исправны. Это обстоятельство расходится с заявлением подсудимого о том, что на момент происшествия он и погибшая не могли их открыть.

Также в суде свидетель подтвердил информацию о том, что он вызвал спасателей по просьбе юноши. При этом стало известно, что выплывший из затонувшего авто молодой человек не сразу признался, что его спутница из машины выбраться не смогла и осталась в карьере.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 14.02.19

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