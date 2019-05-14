ЮТэйр может продать свою долю в аэропорту Сургута

Авиакомпания ЮТэйр может продать свои доли в хендлинговой UTG и аэропорту Сургута. По информации «Коммерсанта», на этом настаивают кредиторы, которым перевозчик не платит с конца прошлого года. Аналитики оценивают долю Utair в UTG в 750-850 млн рублей, в аэропорту – в 800-850 млн рублей.

Напомним, Utair в декабре 2018 года допустила дефолт по синдицированному кредиту на 15,4 млрд руб. и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. Следующая дата выплаты процентов – 20 июня. За оба актива компания может выручить около 3 млрд рублей, считают собеседники «Ъ» в отрасли.

Между тем, в Сбербанке от комментариев отказались, в других банках-кредиторах не «Ъ» тоже не ответили.

А вот в Utair не исключили продажу непрофильных активов. «Вопрос возможной реализации активов, владение которыми не является стратегическим приоритетом компании, находится в постоянном фокусе внимания набсовета и менеджмента Utair»,– сказали в авиакомпании, не уточнив конкретные активы и суммы.

UTG выполняет наземное и линейное обслуживание самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Пулково. В 2017 году компания получила 578,5 млн руб. прибыли при выручке 4,75 млрд руб. По данным Kartoteka.ru, Utair владеет 50% ЗАО «Ю-Ти-Джи». Остальные 50% принадлежат АО «Глонасс Менеджмент Компани» (собственники – Дмитрий Тизин, Дмитрий Груненков и Михаил Морозов).

Источники «Ъ» на рынке считают наиболее вероятными претендентами на покупку UTG структуры Виталия Ванцева, совладельца аэропорта Внуково.

В ОАО «Аэропорт Сургут» у Utair доля в 56%. Претендентами на нее могут быть «Аэропорты регионов» и «Новапорт» Романа Троценко, считает собеседник «Ъ».

Сургут, служба информации

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