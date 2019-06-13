«ЮТэйру» предложили продать знаменитый актив за долги

Авиакомпании «ЮТэйр» предложили продать свое вертолетное предприятие – «ЮТэйр – вертолетные услуги». Об этом со ссылкой на три источника в банковских кругах пишут «Ведомости».

Авиакомпания ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации трех кредитов, по которым «ЮТэйр» допустила дефолты. Сумма проблемных долгов – 56,5 млрд руб. Кредиторы предложили «ЮТэйр» продать крупнейшую в России вертолетную компанию – «ЮТэйр – вертолетные услуги» – стоимость которой может составлять порядка 30 млрд рублей.

По данным Росавиации, которые приводят «Ведомости», авиапарк «ЮТэйр – вертолетные услуги» насчитывает 205 вертолетов. Официальный сайт авиакомпании сообщает о вертолетном парке в более, чем 320 машин, у АК есть дочерние предприятия в Перу и Словакии.

АО «ЮТэйр – вертолетные услуги», которое располагается в Нижневартовске, является одним из самых известных за рубежом предприятий авиакомпании. На протяжении 25 лет «ЮТэйр – вертолетные услуги» сотрудничает с ООН, принимая участие в миссиях Организации в 20 странах Африки, Ближнего Востока и Южной Америки.

По итогам 2017 года «ЮТэйр – вертолетные услуги» показал прибыль почти в 120 млн руб при выручке в 17 млрд руб и уставном капитале в 5 млрд рублей.

26 марта 2019 года суд ХМАО принял заявление о банкротстве авиакомпании «ЮТэйр» от «Флэш Лайт капитал». Задолженность перевозчика перед этой структурой – 308 тыс. рублей. Вместе с этим в список кредиторов также пожелали попасть еще несколько компаний, подавших заявления для участия в деле. Долг «Ютэйра» перед ними исчисляется сотнями тысяч рублей..

Акционерами Utair являются в том числе правительства Югры и Тюменской области: общество «АК-Инвест» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента. Общий долг компании по кредитам составляет 75,8 млрд руб.

Именно «ЮТэйр – вертолетные услуги» осуществляет вертолетные перевозки в трудодоступные районы Тюменской области (Заболотье), куда иначе в течение большей части года не могут попасть ни полиция, ни следователи. «ЮТэйр – вертолетные услуги» осуществляет перевозки для ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Транснефть», Shell, Repsol, Baker Hughes, Halliburton, Total и других компаний.

Редакция «Нового Дня» направила соответствующий запрос в пресс-службу «ЮТэйр».

Тюмень, служба информации

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