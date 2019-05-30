Власти Югры рассказали, когда продадут акции Utair

Депутаты думы Югры недовольны результатами вложений в авиакомпанию Utair. Несколько лет назад округ выкупал акции перевозчика, входя в акционерный капитал. Тогда они стоили около 8,5 рублей за штуку. А сейчас стоимость одной ценной бумаги – порядка 6,5 рублей. Речь об этом шла на заседании думы округа в четверг, 30 мая 2019 года. После доклада об управлении госсобственностью, который прочитал директор департамента по управлению государственным имуществом Анатолий Уткин.

«Мы с вами в 2015 году приняли решение купить акции авиакомпании на 11,5 млрд рублей. По 8 рублей покупали. Говорилось, что через время они станут дороже, и мы сможем продать их и получить прибыль. Заключено ли акционерное соглашение? И сколько стоят акции авиакомпании «Ютэйр» сейчас? Когда их будут продавать?», – спросил депутат Виктор Сысун. ХМАО сейчас принадлежит 38,83 процентов акций перевозчика. Также акционером является Тюменская область и «АК -Инвест».

В ответ на это г-н Уткин ответил, что стоимость акций сейчас примерно аналогична той, которая была несколько лет назад. И что акционерное соглашение до сих пор не заключили, так как есть разногласия между акционерами. «Оно в стадии доработки», – сказал докладчик.

Речь идет о соглашении, которое бы регулировало выход ХМАО из акционерного капитала без ущерба для бюджета. В 2015 году депутат Евгений Марков говорил о необходимости принятия такого документа и власти согласились с тем, что его можно заключить.

По словам Анатолия Уткина, вопрос о продаже акций авиакомпании «Ютэйр» будет рассмотрен, как только «экономика данного хозяйствующего субъекта стабилизируется».

После этого депутат упрекнул спикера в том, что тот не хочет озвучить сегодняшнюю стоимость акций, которая существенно снизилась. Сейчас за одну ценную бумагу дают 6,5 рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

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