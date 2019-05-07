«ЮТэйр» должен выплатить десятки миллиардов рублей в ближайший год

Убытки авиакомпании «ЮТэйр» по итогам первого квартала 2019 года составили более 2,5 млрд рублей. Выручка авиакомпании сократилась по сравнению с этим же периодом 2018 года почти на 400 млн рублей.

Как говорится в бухгалтерской отчетности, опубликованной на портале Центра раскрытия корпоративной информации, выручка ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»» в январе-марте 2019 года составила 10 млрд 248 млн рублей. За первый квартал 2018 года авиакомпания показала выручку в 10 млрд 641 млн рублей.

Убытки АК от продаж (в случае «Ютэйра» они равны валовым убыткам) составили почти 2,5 млрд руб. Авиакомпании удалось сократить убытки более, чем на 140 млн рублей. Чистые убытки по итогам первого квартала составили более 2,5 млрд рублей – на 360 млн рублей меньше, чем годом ранее.

При этом у авиакомпании, как и по итогам 2018 года, долгов по долгосрочным обязательствам (займы, отсроченные платежи по налогам, задолженность перед поставщиками и подрядчиками) почти на 19 млрд рублей. Основная часть, более чем на 13,3 млрд рублей – займы, которые компания должна погасить более, чем через год.

По краткосрочным обязательствам «Авиакомпания «ЮТэйр» должна гораздо больше. Менее чем через год авиакомпания должна выплатить более 62 млрд рублей по кредитным обязательствам. Еще 6,2 млрд руб АК должна по краткосрочным займам. Задолженность по налогам и сборам, перед государственными внебюджетными фондами, перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, по авансам и перед прочими кредиторами составляет почти 12,3 млрд руб. Из них только персоналу организация должна 147 млн рублей. Зато участникам (учредителям) акционерное общество не должно ни копейки – как, собственно, и по итогам двух предыдущих лет.

Как ранее писал «Новый День», авиакомпания «ЮТэйр» практически перестала обслуживать долги по кредитам перед банками. В отчетности перевозчика по МСФО за 2018 год говорится, что в декабре Utair не выплатила проценты по семилетним кредитам.

Ранее появилась информация о том, что «ЮТэйр» допустила риск прекращения полетов из-за долгов. Об этом говорилось в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности авиаперевозчика, опубликованных в аудиторском заключении Ernst and Young.

За 2018 год «ЮТэйр» получила 22 млрд рублей убытков. На 31 декабря краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы на 74,9 млрд руб., чистые активы оказались в минусе на 30,6 млрд руб., говорится в документах. По состоянию на 31 декабря 2018 года компания имеет краткосрочную задолженность перед кредиторами на 67,8 млрд руб., которая подлежит рефинансированию или реструктуризации.

Акционеры «ЮТэйр», в том числе – правительства Югры и Тюменской области: общество «АК-Инвест» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента.

Сургут, служба информации

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