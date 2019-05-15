Boeing с отказавшим двигателем экстренно сел в Красноярске

Грузовой Boeing 747-400 совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Причиной стал отказ левого двигателя, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Самолет принадлежит авиакомпании Airbridgecargo. Он выполнял рейс из Шанхая в Москву. На борту лайнера находились три члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. Авиакомпания направит техников для обследования самолета.

Как писал «Новый День», вчера, 14 мая, Boeing 737 авиакомпании Utair вернулся в московский аэропорт Внуково из-за неполадки с шасси. Он должен был выполнить рейс до Милана. На борту лайнера находились 109 пассажиров. В этот же день еще один самолет Utair, следовавший из Сургута в Самару, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета по техническим причинам.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 15.05.19

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