Над Внуково кружит самолет ЮТэйр, запросивший аварийную посадку

Boeing-737 авиакомпании «ЮТэйр» запросил экстренную посадку в аэропорту «Внуково». Пассажирский самолет вылетел по маршруту Москва-Милан, однако был вынужден вернуться, поскольку не смог убрать шасси, – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в службах аэропорта. Собеседник агентства рассказал, что самолет вырабатывает топливо неподалеку от аэропорта и готовится совершить вынужденную посадку.

В «ЮТэйр» подтвердили информацию о ЧП. «После взлета во Внуково у Boeing 737-800 возникли технические проблемы с шасси. Командир принял решение прекратить полет и для безопасной посадки сейчас вырабатывает топливо в зоне ожидания над Внуково», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе авиакомпании. Там добавили, что на борту рейса Москва-Милан находятся 109 пассажиров.

Обновлено. Самолет приземлился. В пресс-службе перевозчика добавили, что компания меняет самолет. Там обещали, что пассажирам предоставят еду и напитки и отправят в Милан «ближайшим рейсом», каким именно – не указали.

Напомним, «ЮТэйр» является одним из лидеров по числу сообщений об авиаинцидентах. В апреле один самолет авиакомпании задымился при вылете из Саратова, другой – загорелся в аэропорту «Внуково». В феврале у самолета авиакомпании при заходе на посадку во Внуково треснуло лобовое стекло, в январе у самолета загорелся двигатель в аэропорту Рощино.

В 2018 году в ноябре вертолет Ми-26 рухнул в Ненецком округе, в октябре пассажирский Boeing авиакомпании совершил экстренную посадку в Краснодаре, 1 сентября в аэропорту Сочи Boeing-737 выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся, пострадали люди. В августе разбился вертолет Ми-8, выполнявший рейс Ванкор – Пурпе. Погибли 18 человек. В июне, 22 числа, загорелось шасси у самолета, вылетавшего из Тюмени в Ханты-Мансийск, а несколькими днями позже в «Рощино» из-за задымления экстренно сел борт с перуанскими болельщиками. Росавиация официально заявила о неэффективности системы управления безопасностью полетов «ЮТэйр».

Сургут, служба информации

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