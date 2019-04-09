Самолет ЮТэйр задымился при вылете из Саратова в Сургут

Самолет ЯК-42 авиакомпании UTAir Cargo задымился при взлете в аэропорту Саратова. Борт должен был лететь в Сургут, однако произошло задымление в кабине пилотов.

Как сообщили «Новому Дню» пресс-службе аэропорта Саратова, на борту находилось 99 пассажиров и шесть членов экипажа. Всем им пришлось эвакуироваться.

«В 8:12(время местное) экипаж воздушного судна ЯК-42Д авиакомпании «Utair», совершавший рейс по маршруту Саратов-Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета. КВС самостоятельно принял решение о прекращение взлета и заруливании на стоянку воздушных судов», – рассказала пресс-секретарь Елена Калашникова. Она добавила, что пассажиры ожидают резервный борт, точное время отправки пока не известно. Работает комиссия, обстоятельства происшедшего выясняются. Аэропорт работает в штатном режиме, все вылеты осуществляются строго по расписанию.

Авиакомпания UTAir Cargo является «дочкой» ЮТэйр, она осуществляет нерегулярные (чартерные) перевозки пассажиров и грузов как в пределах Российской Федерации, так и за рубежом.

Напомним, «ЮТэйр» является одним из лидеров по числу сообщений об авиаинцидентах. В феврале 2019 года у самолета авиакомпании при заходе на посадку во Внуково треснуло лобовое стекло, в январе у самолета загорелся двигатель в аэропорту Рощино. В 2018 году в ноябре вертолет Ми-26 рухнул в Ненецком округе, в октябре пассажирский Boeing авиакомпании совершил экстренную посадку в Краснодаре, 1 сентября в аэропорту Сочи Boeing-737 выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся, пострадали люди. В августе разбился вертолет Ми-8, выполнявший рейс Ванкор – Пурпе. Погибли 18 человек. В июне, 22 числа, загорелось шасси у самолета, вылетавшего из Тюмени в Ханты-Мансийск, а несколькими днями позже в «Рощино» из-за задымления экстренно сел борт с перуанскими болельщиками. Росавиация официально заявила о неэффективности системы управления безопасностью полетов «ЮТэйр».



Сургут, служба информации

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