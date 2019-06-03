Борт «Ютэйра» не смог вылететь в Сургут из-за сообщения о ЧП

Самолет «ЮТэйр», который должен был вылететь из Уфы в Сургут 3 июня 2019 года в 3:20 (по московскому времени), не взлетел из-за предполагаемой поломки. Пассажирам предоставят резервный борт, сообщает «РИА-Новости».

На оперативном совещании правительства Башкирии заместитель председателя комитета по транспорту Альберт Сулейманов сообщил, что командир судна отказался от взлета из-за сработавшей сигнализации. В самолете находились 123 пассажира, никто не пострадал. «По предварительным данным, не сработали предкрылки самолета», – доложил Сулейманов.

Самолет, о котором идет речь – «Боинг 737-500».

В пресс-службе авиакомпании Utair агентству «Новый День» подтвердили первоначальную версию: лайнер не улетел из-за срабатывания сигнализации о предкрылках. По правилам компания меняет борт. Самолет вылетит в 12:30 местного времени, заключили в компании.

Уфа, Сургут, служба информации

Уфа, Сургут. Другие новости 31.05.19

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