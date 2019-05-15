Прокуратура проверит, почему самолет «ЮТэйр» экстренно сел в Сургуте

Уральская транспортная прокуратура начала проверку из-за вынужденной посадки самолета в аэропорту Сургута. В 22 часа 14 мая Boeing 737-500 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс по маршруту Сургут – Самара, взлетел, однако через 2 часа 19 минут произвел посадку в аэропорту вылета.

«Решение о посадке принято командиром воздушного судна по причине срабатывания датчика о технической неисправности. Посадка произведена экипажем благополучно, повреждений воздушного судна, пострадавших не имеется», – сообщили в прокуратуре. – Сургутским транспортным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей».

На борту аварийно приземлившегося самолета находились 4 члена экипажа и 126 пассажиров. В три часа ночи люди были отправлены по маршруту резервным бортом.

Напомним, это не единственное ЧП с участием «ЮТэйр» за 14 мая. В этот же день Boeing-737 авиакомпании Utair запросил экстренную посадку в аэропорту «Внуково». Пассажирский самолет вылетел по маршруту Москва-Милан, однако был вынужден вернуться, поскольку не смог убрать шасси.

«ЮТэйр» является одним из лидеров по числу сообщений об авиаинцидентах. В апреле 2019 года один самолет авиакомпании задымился при вылете из Саратова, другой – загорелся в аэропорту «Внуково». В феврале у самолета авиакомпании при заходе на посадку во Внуково треснуло лобовое стекло, в январе у самолета загорелся двигатель в аэропорту Рощино.

В 2018 году в ноябре вертолет Ми-26 рухнул в Ненецком округе, в октябре пассажирский Boeing авиакомпании совершил экстренную посадку в Краснодаре, 1 сентября в аэропорту Сочи Boeing-737 выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся, пострадали люди. В августе разбился вертолет Ми-8, выполнявший рейс Ванкор – Пурпе. Погибли 18 человек. В июне загорелось шасси у самолета, вылетавшего из Тюмени в Ханты-Мансийск, а несколькими днями позже в «Рощино» из-за задымления экстренно сел борт с перуанскими болельщиками. Росавиация официально заявила о неэффективности системы управления безопасностью полетов «ЮТэйр».

Сургут, служба информации

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