Самолет «ЮТэйр», летевший в Сургут, экстренно сел в республике Коми

Очередное происшествие с участием самолета авиакомпании «ЮТэйр». Поздно вечером 22 мая Boeing-737, летевший из Санкт-Петербурга в Сургут, экстренно сел в Сыктывкаре. В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР «Новому Дню» сообщили, что проверка по факту ЧП уже начата. Подробностями инцидента в ведомстве пока не располагают.

В качестве одной из возможных причин вынужденной посадки называют отказ генератора, – сообщает «Пятый канал». На борту находились 45 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал. Сейчас воздушное судно находится в Сыктывкаре, пассажиры ожидают отправления.

Получить комментарии у Utair не удалось – ответ на запрос «Нового Дня» из пресс-службы авиакомпании еще не поступил.

Напомним, «ЮТэйр» является одним из лидеров по числу сообщений об авиаинцидентах. В мае Boeing авиакомпании совершил вынужденную посадку из-за срабатывания датчика о технической неисправности. В апреле 2019 года один самолет авиакомпании задымился при вылете из Саратова, другой – загорелся в аэропорту «Внуково». В феврале у самолета авиакомпании при заходе на посадку во Внуково треснуло лобовое стекло, в январе у самолета загорелся двигатель в аэропорту Рощино.

В 2018 году в ноябре вертолет Ми-26 рухнул в Ненецком округе, в октябре пассажирский Boeing авиакомпании совершил экстренную посадку в Краснодаре, 1 сентября в аэропорту Сочи Boeing-737 выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся, пострадали люди. В августе разбился вертолет Ми-8, выполнявший рейс Ванкор – Пурпе. Погибли 18 человек. В июне загорелось шасси у самолета, вылетавшего из Тюмени в Ханты-Мансийск, а несколькими днями позже в «Рощино» из-за задымления экстренно сел борт с перуанскими болельщиками. Росавиация официально заявила о неэффективности системы управления безопасностью полетов «ЮТэйр».

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 22.05.19

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