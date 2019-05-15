Главный следователь ХМАО не меняет российский внедорожник на иномарку

Главный следователь ХМАО – полковник юстиции Дмитрий Шерман раскрыл сведения о доходах за 2018 год. Исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления задекларировал по итогам 12 месяцев 4,3 млн рублей дохода. Эта сумма сравнима с заработками по итогам 2017 года.

В собственности г-на Шермана все также российский автомобиль «Нива». Также у главного следователя Югры есть автоприцеп. В числе недвижимости – участок, гараж, квартира, машиноместо. Супруги у силовика нет.

Заместитель руководителя следственного управления ХМАО полковник Александр Молибоженко заработал больше руководителя – его доход в 2018 году составил почти 5 млн рублей. У него иностранный автомобиль «Тойота Хайлендер». В собственности силовика – квартира в 38 «квадратов». Его супруга по-прежнему ездит на «Тойота Камри». У нее также есть собственная квартира и место на подземной стоянке.

Руководитель следственного управления СК ХМАО Анвар Ахмедзянов ушел в отставку в августе 2018 года. С этого периода ведомство в статусе и.о. возглавляет г-н Шерман.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.05.19

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