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Суббота, 18 мая 2019, 22:59 мск

Новости Югра

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В Югре перевернулась лодка с тремя мужчинами, одного до сих пор не нашли

фото – pixabay.com

В Сургутском районе Югры перевернулась лодка с тремя рыбаками, тела двоих из них найдены, еще одного мужчину ищут. ЧП произошло 18 мая 2019 года на протоке реки в районе деревни Сайгатина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК ХМАО.

«При визуальном осмотре тел погибших признаков насильственной смерти не выявлено. Причина смерти мужчин будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», – сообщили в следственном управлении ХМАО.

Решение о возбуждении или невозбуждении будет принято позднее.

Сургутский район, служба информации

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