В Югре нашли тело третьего рыбака из перевернувшейся лодки

В Югре спасатели нашли тело третьего рыбака, который погиб из-за опрокидывания лодки. ЧП случилось 18 мая в Сургутском районе. На протоке реки в районе деревни Сайгатина перевернулась лодка с тремя рыбаками. Тела двух мужчин были обнаружены в тот же день. Третьего погибшего нашли 19 мая.

«Личности всех мужчин установлены – это жители города Сургута 1966 и 1976 годов рождения, – сообщили в СУ СКР по ХМАО. – При визуальном осмотре тел погибших признаков насильственной смерти не выявлено. Причина смерти мужчин будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы».

После проведения полного объема проверочных мероприятий следователями будет принято процессуальное решение.

Сургутский район, служба информации

Сургутский район. Другие новости 20.05.19

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