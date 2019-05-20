В МЧС Югры объяснили, почему не смогли спасти парня, упавшего с моста

Сотрудники МЧС Югры объяснили, почему не спасли парня, который упал с моста «Красный дракон» в столице ХМАО. По словам специалистов, молодой человек слишком быстро перемещался по балкам моста, а высота спецтехники не позволяла дотянуться до него. В какой-то момент мужчина сорвался и разбился. Специалисты МЧС уверяют, что «куб жизни» (если бы он был развернут) не помог бы падающему молодому человеку, так как высота была слишком большой.

ЧП произошло 19 мая 2019 года в 4:20 ночи. Видео трагедии появилось в соцсетях. Наблюдатели активно комментировали действия спасателей, высказывая недоумение и разочарование.

Парня на мосту заметила охрана сооружения. Они же и позвонили в службу спасения. Тогда же возникли предположения, что мужчина был пьян и что он хочет спрыгнуть. Первыми на место прибыли полицейские, они же, по данным регионального управления МЧС, пытались вступить в контакт с молодым человеком.

Как заявила старший инспектор-психолог МЧС Ольга Вершкова, мужчина разговаривал с сотрудниками спасательных ведомств, но «постоянно высказывал оскорбления, и на просьбы спуститься с моста отвечал отказом». «Он «шантажировал» присутствующих тем, что сейчас спрыгнет вниз, и постоянно перемещался по балкам моста», – говорится в сообщении МЧС ХМАО.

Кадр из трансляции погибшего, сделанной незадолго до падения

Пожарные развернули автоколенчатый подъемник. Мужчина при этом сразу перелез на другую часть моста. В МЧС заверили, что они не успели переместить спецтехнику вслед за ним. «Для разворачивания такой техники требуется 3-4 минуты», – цитируют в пресс-службе ведомства начальника 75-й пожарно-спасательной части Ханты-Мансийска Игоря Симбуру.

В люльке на высоту поднялись психолог и полицейский. При этом молодой человек залез на самую высокую точку моста. Специалисты не могли до него дотянуться. «Длина лестницы составляет 34 метра, а балки, где находился пострадавший, расположены гораздо выше», – сообщил г-н Симбура.

Уговорить парня слезть специалисты не смогли. Он повис на балке моста, пытался подняться, зацепиться ногами за перекладины, но не смог, и сорвался. Внизу под ним ничего не было – ни подушки, ни полотна. В МЧС ХМАО заявляют, что ему все равно бы ничего не помогло. «В Ханты-Мансийске у спасательных служб есть на вооружении так называемый «куб жизни», но он рассчитан на спасение людей с высоты максимум 15 метров», – заключил г-н Симбура, отвечая на вопрос о том, можно ли было спасти падающего мужчину.

В соцсетях появилась информация, что погибший – 27-летний житель города. Он вел прямую трансляцию с моста незадолго до инцидента, она также есть в Сети. Во время эфира молодой человек несвязно говорит, что ему на все наплевать, что другим (неизвестно кому), запрещают с ним ходить и дружить, что он не может найти работу.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 20.05.19

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