В столице Югры погиб мужчина, упав с моста «Красный Дракон» (ВИДЕО)

Следователи начали проверку по факту гибели мужчины, упавшего с моста в Ханты-Мансийске. ЧП случилось ранним утром 19 мая. Автомобилисты заметили на мосту «Красный дракон» человека, который перемещался по опорам конструкции. На место прибыли сотрудники МЧС с телескопической вышкой, но снять молодого человека с моста им не удалось – парень сорвался, пролетел мимо люльки со спасателями и упал на асфальт.

«Парень был в неадекватном состоянии, в общем часа три по балкам скакал, блажил и кричал матом, сам спустился и повис на руках, хотел прыгнуть к спасателям или на балку, но в его состоянии не оценил собственных сил и сорвался», – пишут свидетели трагедии в соцсетях. В группе «Типичый Ханты-Мансийск» югорчане выложили видео падения.

По данным СУ СКР по ХМАО, погибшему 26 лет. «По данному факту следователем проводится процессуальная проверка. Опрашиваются очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в следственном комитете.

В соцсетях жители Югры обсуждая ЧП высказывают недовольство действиями спасателей. По мнению пользователей, сотрудники МСЧ не предприняли действенных мер для того, чтобы снять с моста неадекватного человека.

«Надувные смягчители должны быть у этих пожарных, жаль пацана, не дай бог никому так потерять родного. Но пожарных надо наказать за бездействие, неужели не могли хотя бы лестницу пригнать они у них до 10 того этажа раздвигаются», – пишут люди в группе «Типичный Ханты-Мансийск». Одни уверены, что нужно было растянуть для страховки брезентовый тент, другие говорят, что падение могла бы смягчить груда картонных коробок.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 18.05.19

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