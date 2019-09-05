В столице Югры у моста «Красный Дракон» нашли труп мужчины

Тело мужчины, пропавшего на реке Иртыш, обнаружено в районе моста «Красный Дракон» в Ханты-Мансийске. Из воды его вытащили спасатели поисковой группы «Центроспас-Югория».

33-летний югорчанин пропал еще 27 августа. Он выпал из перевернувшейся лодки на 40 км вверх по течению реки. Вместе с ним был еще один мужчина, ему удалось выплыть на берег.

Всего в августе специалисты «Центроспас-Югория» 30 раз выезжали на проведение поисково-спасательных работ в природной среде, на водной акватории, в том числе с проведением водолазных спусков. За это время были спасены 27 человек, погибшими обнаружены четыре человека.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 05.09.19

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