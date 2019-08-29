В реке под Ханты-Мансийском ищут пропавшего мужчину

Югорские спасатели ищут мужчину в Иртыше. Во вторник, 27 августа на 40 км вверх по течению реки от Ханты-Мансийска перевернулась лодка, в которой были два человека. Одному из них удалось выплыть на берег, второй – 33-летний мужчина, предположительно утонул.

Специалисты отряда «Цетроспас-Югории» уже обследовали 5 км водной акватории вниз по течению. «За прошедшие сутки группа спасателей обследовала 10 км береговой линии, а также 100*50 кв. м водной акватории с помощью специального оборудования. Мужчина не найден, поиски продолжаются», – сообщили спасатели.

Напомним, на прошлой неделе в ХМАО нашли тела двух мальчиков, которые пропали в Березовском районе округа. Подростки из села Саранпауль уплыли на рыбалку утром 19 августа, вкоре на реке нашли пустую лодку.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 29.08.19

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