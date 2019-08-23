В Югре нашли тела подростков, которые пропали на рыбалке

В ХМАО нашли тела двух мальчиков, которые пропали во время рыбалки на лодке в Березовском районе округа. Об этом сообщает в пятницу, 23 августа 2019 года, следственный комитет России. С момента пропажи детей прошло четыре дня, сегодня пятый.

Тела погибших подростков обнаружили с помощью специального оборудования в реке Ляпин примерно в 500 метрах от лодки. На них нет признаков насильственной смерти. Мальчики – жители села Саранпауль 2003 и 2004 годов рождения (учащиеся 8-9 классов). Они пошли на рыбалку утром 19 августа и пропали. На реке нашли пустую лодку. Потом нашли сапог одного из детей.

Для установления точной причины смерти будут проведены судебно-медицинские экспертизы. Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия, говорится в сообщении СКР. В поисковой операции кроме спасателей принимали участие более 40 волонтеров. Также детей искали с помощью вертолета. Тела подростков извлекли на поверхность.

Березовский район, служба информации

Березовский район. Другие новости 23.08.19

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