В Югре на реке второй день ищут мальчиков, которые уехали на лодке

В Югре спасатели второй день ищут двух юношей – ученики 8-9 классов отправились одни на рыбалку и пропали. На реке нашли лодку «Казанка» с работающим мотором, на которой они уехали. Мальчики ушли утром 19 августа 2019 года. По факту безвестного исчезновения подростков Березовский межрайонный следственный отдел СК ХМАО возбудил уголовное дело. Следственно-оперативная группа выехала в Саранпауль, рассказали в ведомстве.

Следователи озвучивают известную на данный момент информацию: 19 августа примерно в 10 км от села Саранпауль Березовского района на реке была обнаружена пустая лодка с работающим мотором. Владелец судна – житель села Саранпауль – пояснил, что около 10 часов утра его несовершеннолетний сын 2003 года рождения с другом отправились на рыбалку. Никаких сообщений от мальчиков за этот период не было.

В учреждении «Центроспас-Югории», которое занимается поисками, рассказали, что ищут ребят уже второй день. «Отряд выезжал на реку Ляпин, 8 км от поселка Саранпауль. Группа обследовала район предполагаемого утопления с помощью специального оборудования на расстоянии 100 на 50 м. Поиски результатов не дали. Сейчас группа продолжает поиски в 3-4 км вверх по течению реки», – говорится в сообщении спасателей 20 августа 2019 года.

Искать ребят помогают местные жители.

Березовский район, служба информации

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