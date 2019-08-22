В Югре нашли сапоги одного из пропавших на рыбалке мальчиков

В Березовском районе Югры спасатели нашли сапоги одного из пропавших мальчиков из села Саранпауль. Они были обнаружены прибитыми к берегу, примерно в 150 метрах от лодки.

Двое подростков 16-ти и 15-ти лет отправились на рыбалку на моторной лодке 19 августа. Вечером пустая лодка с работающим мотором была обнаружена на реке Ляпин примерно в 10 километрах от села. До настоящего времени местонахождение подростков не установлено. В среду, 21 августа, к поискам мальчиков был привлечен вертолет МИ-8, который совершает облет территории, на которой могут находиться пропавшие дети.

Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетних. Оперативная группа с участием криминалистов, сотрудников полиции, в том числе эксперта и кинолога, продолжает работу в селе Саранпауль. Допрашиваются родственники подростков, их одноклассники и знакомые, назначен ряд экспертиз по изъятым из лодки вещам, смывам и соскобам.

Березовский район, служба информации

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