Определен кандидат от «ЕР» на довыборах в думу Югры

Кандидатом от «Единой России» на довыборах в думу Югры станет председатель профкома «Когалымнефтегаза» Андрей Ковальский. Он победил на праймериз «Единой России» по Когалымскому одномандатному округу в воскресенье, 26 мая.
О том, что Ковальский стал победителем предварительного голосования, на пресс-конференции в понедельник, 27 мая рассказал председатель думы, лидер югорских единороссов Борис Хохряков. Депутатский мандат в думе ХМАО стал вакантным после того, как вице-президент «Лукойла», гендиректор «Лукойл – Западная Сибирь» Сергей Кочкуров сложил свои полномочия и переехал в Москву в связи с повышением. Кочкуров занял место вице-президента «Лукойла» по производственному сервису.
Довыборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Когалым, Ханты-Мансийск, служба информации
Когалым, Ханты-Мансийск. Другие новости 27.05.19
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