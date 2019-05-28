В Югре из-за смертельной аварии с участием грузовика и автобуса возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело из-за смертельной аварии на трассе Ханты-Мансийск – Талинка. 27 мая 2019 года вечером на 181 км этой дороги столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик. Один пассажир автобуса погиб, еще семь человек пострадали (по данным на 12 часов ночи 28 мая).

«На место дорожно-транспортного происшествия выехали следователи Няганского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата следственного управления. Уголовное дело возбудили по части 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», – рассказали в следственном управлении СК ХМАО.

Силовики пообещали проверить организатора перевозки, возможно, в его действиях будут найдены признаки преступления, описанного в статье 238 УК – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Октябрьский район, служба информации

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