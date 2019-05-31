Назван предполагаемый виновник смертельной аварии с автобусом в Югре (ВИДЕО)

Следователи Югры раскрыли обстоятельства трагического ДТП с участием автобуса, в результате которого погиб человек. Авария случилась 27 мая 2019 года на дороге Ханты-Мансийск – Талинка. Кроме погибшего есть еще семь пострадавших. Силовики подозревают, что виновником ЧП стал как раз водитель автобуса.

«На 181 километре дороги грузовой автомобиль начал выполнять поворот налево. В это время пассажирский микроавтобус, следовавший из Ханты-Мансийска в Югорск, начал совершать обгон. Автобус выехал на встречку, транспортные средства столкнулись и автобус перевернулся», – рассказали в следственном управлении СК ХМАО в пятницу, 31 мая 2019 года.

Водителя подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

В аварии погиб пассажир микроавтобуса – житель города Югорска 1949 года рождения. Водители получили незначительные телесные повреждения, от госпитализации отказались.

Собственник автобуса – индивидуальный предприниматель. Его тоже проверят: возможно, в его действиях есть состав преступления, описанного в статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В СУ СК ХМАО добавляют, что назначены автотехнические экспертизы. Запрошены сведения из системы ГЛОНАСС о передвижении транспортных средств.

Октябрьский район, служба информации

Октябрьский район. Другие новости 31.05.19

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