Вдова убитого и расчлененного казака в ХМАО недовольна приговором убийце из Кургана

В Югре осудили охранника из Кургана, который убил и расчленил казака. Убийство было совершено в 2017 году и стало резонансным. Обстоятельства его известны: оно произошло в Доме творчества, где проходило собрание казаков. После встречи между погибшим Александром Лавровым и охранником Рудобом Мухторовым произошел конфликт. Последний напал на казака с топором. Лавров умер от ранений. Мухторов расчленил его тело и попытался спрятать останки – он сложил части тела погибшего в пакет и поставил возле мусорного контейнера.

После этого он скрылся в Курганской области, откуда ранее и прибыл в Югру.

42-летнего охранника судили за убийство. Суд признал его виновным. Мухторову придется провести девять лет в исправительной колонии строгого режима, рассказали 29 мая 2019 года в пресс-службе следственного управления СК ХМАО.

Известно, что ранее Мухторов уже был судим.

Вдова убитого казака Ирина Пушистова осталась недовольна приговором. Она посчитала, что суд выбрал слишком мягкое наказание. «Убийце дали 9 лет. Так оценили жизнь казка», – написала вдова. На своей странице в соцсети женщина пояснила: «Его нашли казаки Кургана, а в суде посчитали как явку с повинной».

фото погибшего казака Александра Лаврова

Ханты-Мансийск, Курган, служба информации

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