Самолет «Ютэйр» вернулся во Внуково, когда в салоне выпали маски

Лайнер авиакомпании «Ютэйр» вернулся в аэропорт вылета – Внуково – из-за подозрения в разгерметизации салона. ЧП произошло 4 июня 2019 года. Самолет должен был доставить людей в Берлин.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика в ответ на запрос агентства «Новый День», во время полета в салоне выпали кислородные маски. «В Боинге 737 на 40-ой минуте после вылета из Внуково выпали маски. Командир предупредил наземные службы и пассажиров об аварийном снижении и вернулся во Внуково. Посадка прошла благополучно», – рассказали в компании.

Там добавили, что у пассажиров и членов экипажа состояние «нормальное». Люди вылетят в Германию резервным бортом.

Москва, служба информации

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