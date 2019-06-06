Вице-мэр Нягани заработал на проститутках 275 тыс. рублей

Прокуратура Нягани проверит работу экс-замглавы администрации Виктора Манухина. Чиновник уволился из мэрии накануне. Он покинул должность после того, как публично было объявлено, что в его квартире оказывали услуги проститутки.

Информация о том, что в квартире чиновника г-на Манухина бордель, стала известна во время суда над хозяйкой этого интим-салона. В уголовном деле об организации занятия проституцией г-н Манухин проходил как свидетель. 31 мая 2018 года суд озвучил приговор. И в это же время выяснилось, что г-н Манухин не декларировал доходы от сдачи в аренду своего жилья.

«Заместитель главы города Нягани скрывал доход, полученный от аренды квартиры», – подтвердили в четверг, 6 июня 2019 года, в прокуратуре ХМАО.

Надзорная инстанция проверит, кто и как контролировал декларации чиновников, в том числе и отчет о доходах самого г-на Манухина, в администрации Нягани.

Согласно материалам уголовного дела об организации борделя, проститутки работали в квартире вице-мэра с 2016 по 2018 годы. Организатор интим-салона сама рекламировала его, сама принимала заказы от клиентов и привозила девушек на место оказания услуг.

Кроме того, женщина контролировала здоровье проституток и снимала им жилье. В суде Нягани 5 июня 2019 года пояснили, что гражданка М. признана виновной в организации занятия проституцией ( ч. 1 ст. 241 УК РФ). Штраф для нее составил 100 тыс. рублей.

Что будет дальше с самим г-ном Манухиным – пока неясно.

Отметим, на сайте администрации Нягани опубликована его декларация, в которой доход от сдачи жилья уже указан. Возможно, после того, как о нем стала говорить вся страна, чиновник внес исправления. Сумма, полученная от аренды – 275 тыс. рублей. Еще 490 тыс. рублей Манухин получил от продажи транспортного средства. Всего же чиновник заработал в 2018 году 3,7 млн рублей. Сейчас в его собственности есть участок и доля в квартире (еще одна доля принадлежит его ребенку). А также на него зарегистрирована машина – КИА UM (SORENTO).

Нягань, служба информации

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